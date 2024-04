Vor einem Jahr begann die Planung, heute steht Werner Pullnig neben zehn randvollen Paletten. Auf diesen stapeln sich hunderte Rucksäcke, Poloshirts, Jacken, und Kappen mit einem Produktionswert von 100.000 Euro, die sich diese Woche auf den Weg nach Tschechien machen. Geht alles gut, kommen sie rechtzeitig in Prag und Ostrava an, wo in rund drei Wochen die besten Eishockeyspieler der Welt aufeinandertreffen.