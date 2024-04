157 Rechtsanwälte gibt es in der Kärntner Landeshauptstadt, ab Mitte April um einen mehr: Dieser Tage wurde Franz Werner Aichwalder vom Präsidenten der Rechtsanwaltskammer für Kärnten Gernot Murko feierlich angelobt. Der 29-Jährige eröffnet am 15. April seine Kanzlei in der Gabelsbergerstraße in Klagenfurt, in Regiegemeinschaft mit der WMWP Rechtsanwälte GmbH. Seine Spezialgebiete sind Gesellschaftsrecht (dazu zählt auch die neue FlexCo), Unternehmensrecht, Miet- und Wohnrecht, Schadenersatzrecht und Wohnungseigentumsrecht.

Der gebürtige Klagenfurter absolvierte sein Just-Studium in Graz. Zurück in der Kärntner Heimat war Aichwalder als Rechtsanwaltsanwärter bei der Klagenfurter Anwältin Astrid Roblyek tätig. Später zog es ihn nach Wien, wo er von Oktober 2018 bis April 2019 seine Gerichtspraxis ablegte. Danach war der Klagenfurter für fünf Jahre als Rechtsanwaltsanwärter in der Bundeshauptstadt tätig.

Im Rahmen der feierlichen Angelobung betonte Präsident Gernot Murko, dass die Berufsbezeichnung „Rechtsanwalt“ nur die in den Listen der Rechtsanwaltskammern eingetragenen Personen führen dürfen. Außerdem hob er die Bedeutung der Grundwerte der Rechtsanwaltschaft, nämlich Unabhängigkeit, Verschwiegenheit und Freiheit von Interessenskollisionen, hervor.