Über die Holzschlägerungsfirma von Daniel Malle wurde am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Firma war in der Gemeinde Zell beheimatet.

Das Unternehmen befasste sich neben dem Betrieb des Holzschlägerungsgewerbes auch mit Erdbewegungen. Ob im Zuge des Konkursverfahrens der Betrieb fortgeführt werden kann, ist noch unklar. Ebenfalls sind weder dem AKV noch dem KSV1870 die Höhe der Passiva bekannt. Ob von der Insolvenz auch Dienstnehmer betroffen sind, steht auch noch nicht fest. Gläubigerforderungen können bis 22. April über den AKV unter klagenfurt@akveuropa.at sowie über den KSV unter ins.klagenfurt@ksv.at eingereicht werden.

Weiterer Konkurs

Dabei handelt es sich nicht um den einzigen Konkursfall, der sich am Dienstag im Bezirk ereignete. Auch ein Bauträger aus Maria Rain schlitterte in die Insolvenz.