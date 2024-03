Für Caroline Just ist der Start ihres Einzelunternehmens in Ferlach auch eine Rückkehr. Schließlich ist die heute 42-Jährige in Ferlach aufgewachsen und hat sich nach jahrelanger Berufserfahrung als Diplomkrankenschwester in Wien dazu entschlossen, mit „Just Care“ eine barrierefreie Pflegeordination am Hauptplatz 18 in Ferlach zu eröffnen.

Nach einer Ausbildung zur staatlich geprüften Heilmasseurin entschied sich Just für eine Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester am Rudolfinerhaus in Wien, wo sie bis 2021 als Diplomkrankenschwester tätig war. Als akademische Pflegetherapeutin für Wunde, Kontinenz und Stoma bietet Just mit der Pflegeordination „Just Care“ ein neues Konzept der ambulanten Pflege.

Im Fokus ihres Leistungsangebotes stehen dabei die Durchführung medizinischer Pflegeleistungen nach ärztlicher Anordnung: zum Beispiel Versorgung chronischer Wunden, Katheterpflege und -wechsel, Stomaversorgung, Kompressionsverbände, Verabreichung von Injektionen beziehungsweise Infusionen sowie die kurzfristige vorübergehende Übernahme einzelner Maßnahmen aus der Grundpflege nach einem Krankenhaus-Aufenthalt. „Der ständige Kontakt zwischen mir als Fachperson und den Patienten, Angehörigen sowie Hausärzten trägt maßgeblich zur Behandlung der PatientInnen bei“, sagt Just.

Auch Schulung und Beratung

Sie bietet aber auch Schulungen und Beratungen von Patienten und deren Angehörigen zur Vermittlung von pflegerischem Wissen und pflegerischen Fertigkeiten an. So ist es möglich, im Rahmen eines Pflegetrainings für Angehörige wichtige Grundregeln sowie Techniken zu erlernen. Das Angebot kann sowohl im häuslichen Bereich der Patienten als auch in der geräumigen Ordination mit einem großen, barrierefreien Sanitärbereich in Anspruch genommen werden.