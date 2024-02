Keine Woche vergeht ohne mediale „Bombe“ im Klagenfurter Rathaus. Ende 2023 wurde der umstrittene Magistratsdirektor Peter Jost vom Dienst freigestellt sowie vom Gemeinderat abberufen. Während die Suche nach seinem Nachfolger langsam konkreter wird, möchte Bürgermeister Christian Scheider (TK) Jost plötzlich wieder zurückholen.

In einem Bericht der Plattform Mediapartizan wird Scheider dahingehend zitiert, dass er vom Gericht zu einem Generalvergleich aufgerufen wurde. Der Bürgermeister möchte Jost wieder für mehrere Monate ins Rathaus holen.

Das Bürgermeisterbüro bestätigt dies auf Anfrage. Das Gericht hätte die Stadt aufgefordert, einen Vergleich herbeizuführen. Man habe versucht, dem nachzukommen. „Jost hätte den neuen Magistratsdirektor bis September eingearbeitet. Dafür wären alle Verfahren eingestellt worden und alles werde erledigt gewesen“, heißt es. Am 28. Februar findet das Hearing der verbliebenen Kandidaten für den Posten des Magistratsdirektors statt. Am selben Tag werde man die Reihung wissen - Josts Nachfolger wird wenige Tage später vom Gemeinderat bestellt. Aktuell fließe zu viel Energie in diesen Streit, heißt es. Alleine die Rechtskosten belaufen sich mittlerweile auf über 100.000 Euro. Offensichtlich wollte der Bürgermeister das Problem alleine aus der Welt schaffen.

Keine politische Mehrheit

Wie Jost gegenüber der Kleinen Zeitung erzählt, wurde er Mittwoch, 14. Februar, von Scheiders Büroleiter Patrick Jonke angerufen. Dabei sei „abgeklopft“ worden, in welche Richtung ein möglicher Vergleich gehen könnte. „Ich wäre bis in den Frühherbst als Magistratsdirektor zurückgekommen und im Anschluss für Beratungsleistungen zur Verfügung gestanden“, sagt Jost. Am Donnerstagvormittag hätte der Bürgermeister den übrigen Fraktionen diesen Vorschlag unterbreitet. „Im Anschluss habe ich den Anruf bekommen, dass es dafür keine politische Mehrheit gibt.“ SPÖ und FPÖ hatten sich quer gestellt.

Entsprechend sehen die politischen Reaktionen aus. „Dass der Bürgermeister Jost als Magistratsdirektor zurückholen will, kann ja nur ein schlechter Scherz sein. Ich erwarte mir von Scheider, dass er endlich einen Schlussstrich zieht“, sagt Neos-Klubobmann Janos Juvan. „Eine Rückholaktion von Jost als Magistratsdirektor kann keine Lösung für die Stadt sein“, kritisiert Margit Motschiunig von den Grünen.