Der Baubeginn für die acht Windkraftanlagen auf der Kuchalm in Metnitz heuer ist noch nicht fix. Es laufen erst Verhandlungen mit Investoren.

Errichtungsarbeiten für einen Windpark. In Metznitz ist es noch nicht so weit. © Wien Energie/Ian Ehm/KK

Seit dem Vorjahr sind sämtliche Bewilligungsverfahren für den geplanten Windpark auf der Kuchalm in Metnitz abgeschlossen. Der Baubeginn wurde für heuer terminisiert. „Jetzt verhandeln wir gerade mit Investoren“, erklärt Betreiber Werner Feuerabend. Danach müssten die Verträge gemacht werden. Es sehe „aber gut aus“. Feuerabend kann jedoch noch keinen fixen Baubeginn nennen. Man müsse unter anderem auch auf die in den Bescheiden verankerten Zeiten, in denen nicht gebaut werden darf, Rücksicht nehmen. „Während der Brunftzeit zum Beispiel“, erklärt Feuerabend. Fest steht, dass acht Anlagen errichtet werden. Der ursprüngliche Plan, 20 Windräder aufzustellen, werde nicht realisiert, sagt Feuerabend: „Denn dann müssten wir einen Umweltverträglichkeitsprüfung machen.“

