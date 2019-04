Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Gebäudearchitektur des Rathausese stammt aus dem Biedermeier. Es wurde mehrmals umgebaut © WEICHSELBRAUN

Eines vorweg. Alles auf einmal wird nicht gehen. Das Feldkirchner „Rathaus neu“ wird in mehreren Baustufen umgesetzt. „Mein erstes Ziel ist die Barrierefreiheit“, sagt Stadtrat Herwig Röttl (SPÖ), in seiner Funktion auch zuständig für sämtliche Hochbauarbeiten der Stadt. „Vor eineinhalb Jahren ist da gar nichts“, schraubt Röttl etwaige Erwartungshaltungen auf die realistische Ebene herunter. „Offener für die Besucher“, so Röttl, soll das Haus werden. „Und alles soll einladender werden“, setzt Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP) hinzu. So etwas wie ein neues „Herzstück“ wird das Gebäude auch bekommen: In den Plänen findet sich ein glasüberdachter Innenhof.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.