In Feldkirchner Kindertagesstätte voll integriert, daheim in der Familie beschützt. Justina hat das Down-Syndrom und manche Schwierigkeiten – aber ganz viel Spaß.

Justina fühlt sich bei Sabine Wohlfahrt in der Kindertagesstätte sichtlich wohl © Markus Traussnig

Auf den Donnerstag in der kommenden Woche freut sich Sigrid Sima-Witasek (41) aus Feldkirchen. „Ja, ich muss zugeben, ich mag den Welt-Down-Syndrom-Tag. Er stellt ein Thema in den Mittelpunkt, mit dem wir täglich leben“, sagt die Mama von Justina. Die fröhliche junge Dame verfügt in ihren Körperzellen nicht über 46 Chromosome, sondern über 47. Das 21. Chromosom ist dreifach vorhanden. Down-Syndrom wird das landläufig genannt, Trisomie 21 lautet der Fachbegriff.

