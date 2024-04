Während die Ersten draußen schon ärmellos herumspazieren, geht es auf einigen Bergen in Kärnten noch im Skianzug die Piste runter. Die Turracher Höhe ist für gewöhnlich jenes Mittelkärntner Skigebiet, welches im Spätherbst als Erstes öffnet und die Lifte im Frühling am längsten in Betrieb hat, normalerweise bis Ende April.

Im Jahr 2019 war die Schneelage sogar so gut, dass man die Lifte am 18. Mai noch einmal in Betrieb nahm. Heuer sieht es aber anders aus. Diesmal stellt man den Liftbetrieb auf der Turracher Höhe aber rund zwei Wochen früher als gewöhnlich ein, wie man in den sozialen Medien verkündete. Grund dafür sind die hohen Temperaturen.

Somit hat man am Sonntag, 14. April, zum letzten Mal die Möglichkeit, mit der Kornockbahn und mit der Schafalmbahn bergwärts zu fahren. Danach werden auch diese Lifte eingestellt und die Turracher Bergbahnen gehen in die Vorbereitungen für den Sommer.