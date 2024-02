Vor rund sieben Jahren haben Horst Burgstaller und Tochter Helena die Mabura Naturmanufaktur gegründet. „Angefangen haben wir mit Getränken, also Fertig- und Teegetränken sowie Sirupe, dann kamen Kräuter- und Gewürzmischungen hinzu“, erzählt Horst Burgstaller. Mittlerweile werden hauptsächlich Gewürzmischungen hergestellt, es gibt aber ebenso selbst produzierte Süßigkeiten, Olivenöl, Reis und verschiedenste Geschenkboxen. Die Idee zum eigenen Betrieb entstand, weil die Auswahl an Produkten am Markt recht einseitig ausfiel. „Es gab damals fast nur sehr süße, überzuckerte Getränke und Reis ist heutzutage vielfach mit Arsen belastet“, erklärt Burgstaller. Mit den eigenen Produkten sollte deshalb eine qualitativ hochwertige Alternative geboten werden.

Entwicklung eigener Verfahrensmethoden

Produziert wird in der Gemeinde Launsdorf, mit Blick auf die Burg Hochosterwitz. Dafür wurde ein rund 260 Jahre altes Stallgebäude umgebaut. Die Naturmanufaktur setzt schon seit ihrer Gründung 2017 auf Verpackungen ohne Plastik. „Wir füllen alles in Gläser ab, diese werden dann vakuumverpackt“, erzählt Burgstaller. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Qualität der Produkte. Um Geschmack und Geruch der Kräutermischungen bestmöglich erhalten zu können, wurde sogar ein eigenes Verfahren entwickelt. Bei Familie Burgstaller wird außerdem viel getestet und herumexperimentiert. Bis so eine Gewürzmischung fertig ist, kann es schon mal sechs bis zwölf Monate dauern.

Eines der beliebtesten Produkte von Mabura ist die Suppenwürze, die aus regionalem Gemüse und nach einem alten Rezept von Burgstallers Großmutter hergestellt wird. In die Produkte kommt grundsätzlich nur, was vorher sorgfältig ausgewählt wurde und somit den hohen Qualitätsansprüchen des Betriebes entspricht. Zu kaufen gibt es die Produkte im Onlineshop und im Hofladen des Unternehmens sowie in kleineren Reformhäusern, ausgewählten Hofläden oder bei Lagerhaus.