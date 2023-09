Am Morgen des 13. Juni 1933 soll sich der weltweit erste UFO-Crash ereignet haben – und zwar in Vergiate, nahe dem Lago Maggiore, an der Grenze zwischen dem Piemont und der Lombardei. Die fliegende Untertasse und zwei "Außerirdische", die den Absturz nicht überlebt hatten, wurden von den faschistischen Sicherheitskräften geborgen und ins Werk des Flugzeugbauers SIAI-Marchetti in Mailand in Sicherheit gebracht. Als 1,80 Meter groß, hellhäutig, blond, mit blauen Augen – so wurden die Piloten beschrieben und in Formalin gelegt.