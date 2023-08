Nach Österreich und Slowenien trifft das Adria-Tief nun auch auf Kroatien. Aus Teilen Istriens werden bereits erste Gewitter, begleitet von teils starken Regenfällen, gemeldet. In Opatija und Rijeka sind erste Straßen unter Wasser.

Für die Region Rijeka und damit die bei Urlaubern beliebte Kvarner Bucht, inklusive der Inseln Krk und Cres, sowie die Region Gospić wurde die Wetteralarmstufe Rot aktiviert. In und um Zagreb, Karlovac und Split herrscht vorerst Alarmstufe Orange.

Während in den nördlichen Landesteilen der Regen das Hauptproblem darstellen könnte, wird in Dalmatien explizit vor Sturm und Hagel gewarnt. In Karlovac werden den Bewohnern bereits Sandsäcke zur Verfügung gestellt. Aufgrund des Anstiegs des Wasserspiegels der Flüsse Save und Kupa wurde die Wasserscheide Prevlaka geöffnet, mehrere Rückhalte- und Überlaufbecken sind nahe ihrer Kapazitätsgrenzen.