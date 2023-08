Es ist Ihnen bei einem Ihrer vergangenen Besuche in Kroatien, Italien oder Slowenien bestimmt schon aufgefallen: Große Diskonter wie Lidl, Kaufland und Co. schießen förmlich wie Pilze aus dem Boden. Die vertrauten Marken sind nicht nur bei Touristen beliebt, auch Einheimische strömen in die Filialen der Ketten. Verständlich, locken die Supermarktriesen doch mit viel Angebot für (relativ) wenig Geld. Die Teuerungswelle und deutlich gestiegene Restaurantpreise tun ihr Übriges. Auf der Strecke bleiben lokale Händler, dabei lohnt sich ein Besuch dieser, weil sie oft Produkte regionaler Herkunft anbieten. Ein persönlicher Tipp für alle, die ihre Ferien im Großraum Šibenik verbringen: Besuchen Sie doch einen Djelo – mit etwas Glück finden Sie hier neben herrlichem Pršut auch ein das intensive Craftbier Mihovil im Regal.

PS: Ist Ihr Urlaub an der Adria heuer deutlich teurer oder passen die Preise nach wie vor? Diskutieren Sie in unserem Forum mit.

Vor diesen Tieren sollte man sich in Acht nehmen

Schlangen, Spinnen, Quallen: Im Adria-Urlaub kann es durchaus passieren, dass man auf das eine oder andere Giftgetier trifft. Berührungen können da schnell schmerzhaft enden. Experten erklären, wie man im Ernstfall am besten reagiert.

👉 Achtung, giftig!

© Imago/Stock&people

Tornado hinterließ Spur der Zerstörung

Szenen, die man sonst meist nur aus Filmen kennt, spielten sich am Dienstag in Italien und Slowenien ab. Ein Wirbelsturm zog erst über Jesolo und dann weiter nach Slowenien. In Koseze wurden mehrere Dächer abgedeckt, als der Tornado mit mehr als 100 km/h über das kleine Dorf hinwegfegte.

👉 Videos zeigen die Wucht des Wetterphänomens

Kulinarischer Fauxpas und verlotterte Sitten

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt in der Kleinen Zeitung regelmäßig über den Alltag in seiner Wahlheimat Grado. Diesmal geht es um eine Pizza-Thunfisch-Zwiebel-Spaghetti-Carbonara-Kombination, die den Ort erschüttert.

👉 Post aus Grado

"Wir begleiten unsere Gäste zu einem besseren Benehmen"

Rote Linien sind überschritten, wenn Feriengäste keinen Respekt mehr für ihre Gastgeber aufbringen, meint die Bürgermeisterin von Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi, im Interview.

👉 Für 2024 ist ein Konzert mit Andreas Gabalier geplant

Schwarze Berge und blaue Buchten

Verschlungene, enge Straßen führen in Montenegro in spektakuläre Berglandschaften und zu Naturerlebnissen, Königssitzen, Traumstränden und mondänen Orten am Meer. Eine Reise von der Küste ins Hinterland.

👉 Kontrastreiches kleines Land

Montenegro © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Natürliche Wunder in Kroatien

Kaskadenartige Wasserfälle, schroffe Berglandschaften, wilde Wälder und unzählige geschützte Inseln: Kroatien bietet mehr als nur Badeurlaub.

👉 Auf zu Wasserfällen, Inseln und Bergen

Nationalpark Plitvice © Karnholz/stock.adobe.com

Eingewanderte Krabben als Delikatesse

Zwei zugewanderte blaue Krabbenarten stören das Gleichgewicht in der Adria und richten Schaden in Fischerei und Muschelzucht an. Restaurants nahe Venedig und in Triest machen das Beste daraus und setzen die Tiere nun auf die Speisekarte.

👉 Plage als Chance

© KK/Privat

Kleines Atlantis in der Adria

Dieser Platz nahe der Stadt Umag weckt Assoziationen mit Atlantis: Auf einer schmalen Halbinsel sind die Ruinen der teilweise versunkenen Siedlung Sipar zu sehen, die in erster Linie aus einer Burg bestand. Einige Mauern sind bereits im Meer versunken, doch noch erreicht man das verfallene Bauwerk meist trockenen Fußes.

👉 Als Bauherren vermutet man Piraten