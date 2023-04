Für Pferdefans gibt es nahe der Kärntner Grenze die Möglichkeit, an einem erlesenen Termin teilzunehmen. In Workshops, zu denen man auch sein Pferd mitbringen kann, erklärt Jean-François Pignon eine Möglichkeit der Kommunikation mit diesen Tieren. "Leise statt Schreien" ist eine seiner Devisen. Alles zielt darauf ab, die Beziehung zwischen Pferd und Mensch liebevoll zu gestalten. Nach eineinhalb Stunden Theorie geht es in den zwölf Stunden dauernden Kursen gleich ans Pferd. Am Dienstagabend ist zusätzlich "Showtime".

Tiefenentspannte Teeparty

Vor ein paar Tagen erst begeisterte der Franzose das Publikum auf der "Equitana", der Weltmesse des Pferdesports in Düsseldorf, die als eine der größten derartigen Veranstaltungen gilt, mit seinem Show-Programm. Mit 14 Pferden wird er auch in Pordenone in Friaul vorführen, wie sie Bitten freiwillig und hingebungsvoll umsetzen. Dass sich mehrere Pferde, die für ihren Fluchtinstinkt bekannt sind, gleichzeitig wie bei einer Teeparty auf ihr Hinterteil setzen oder sich tiefenentspannt hinlegen, wird nur ein Teil der spektakulären Show sein.

Während Pignon sich in Österreich schon mehrfach blicken ließ, ist das sein erster Auftritt in Italien. Der Mailänder Pferde-Experte Roberto Devivo hat die Italien-Tour organisiert. Gastspiele gibt es am 8. und 9. April in der Lombardei, am 15. und 16. April in Ligurien und eines in Friaul in Pordenone am 11. und 12. April. "Ich bin einer seiner begeisterten Schüler, setze das Wissen mit meinen eigenen Pferden um, auch als Pferde-Trainer und lehre meinen Schülern auch seine Theorien. Deshalb ist es mir wichtig, seine Philosophie, die Kommunikation mit Pferden auch in Italien bekannter zu machen", sagt Devivo.

Problempferd? Nein Danke!

Eine Überzeugung Pignons ist es, dass es keine Problempferde gibt. Wer in Pordenone mit seinem Pferd am zweitägigen Kurs teilnehmen will, muss sich mit der Anmeldung beeilen. Es ist nur noch eine Handvoll Plätze frei. Die Kosten für den Kurs betragen 390 Euro. Dazu kommen je 50 Euro pro Tag für die Unterbringung samt Futter am Kursort, dem Reitstall (Maneggio) Magredi Vivaro. Im Preis inbegriffen ist der Eintritt zur Show am Dienstag (Beginn: 20 Uhr), der ansonsten 25 Euro kostet. Für die Teilnahme an der Vorführung des Pignon-Films "40 Tage, 4 Criollos und die Stille" ist nichts zusätzlich zu zahlen.

Auch Zuschauer erwünscht

Man kann an den Workshops, die von 9 bis 18 Uhr dauern, auch als Zuschauer teilnehmen. Ein Tag kostet 110 Euro, zwei Tage kosten 190 Euro. Das Zwei-Tages-Ticket beinhaltet den Eintrittspreis zur Dienstags-Show. Für die Show wird es für spontane Besucher auch Karten an der Abendkasse geben. Wegen des Anfahrtsweges aus Österreich wird Stefano Mander am Telefon (0039 333 735 7540) verfügbar sein, um Auskunft zu erteilen, ob es noch Karten gibt. Für alle anderen Reservierungen (Kursteilnahme als Zuschauer bzw. auch mit Pferd) bitte werktags von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer (0039) 329 207 3539 anrufen oder eine WhatsApp schreiben bzw. eine E-Mail an infojfpignon.italy@gmail.com senden. Wer auf Nummer sicher gehen will, schreibt und ruft an.