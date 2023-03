Der Giro d’Italia klettert immer höher und höher. Die berühmtesten Alpenpässe wurde schon erklommen: das Stilfserjoch, das Pordoijoch, freilich der Monte Zoncolan, Friauls Zauberberg des Radsports. Und auch der Großglockner wurde zweimal in der rosaroten Geschichte der Italienrundfahrt in den Etappenplan aufgenommen. Das erste Mal 1971, als die 17. Etappe in Tarvis gestartet wurde und auf der Franz-Josefs-Höhe mit einem Riesenskandal endete. Der gesamte Giro-Tross wurde in das damals im Bau befindliche Parkhaus dirigiert, es kam zu einem Riesenchaos, die Gendarmerie schlug, hilflos überfordert, auf alles ein, das sich nicht ordnungsgemäß bewegte. Mit „Prügelstaat“ und „Hitler-Manieren“ titelten damals die italienischen Zeitungen.