Die Spuren des Unwetters, das im Herbst vorigen Jahres in Friaul-Julisch Venetien große Schäden anrichtete, sind auch im Badeort Grado noch nicht zur Gänze beseitigt. Am Strand von Pineta regen sich jetzt private Pächter von Strandabschnitten auf. Sechs Betriebe können den Strand derzeit nicht so nutzen wie sonst. Statt 1200 Schirmen in mehreren Reihen, können sie nur die ersten beiden Reihen einrichten. Sandhaufen türmen sich auf dem sonst ebenen Strand. Der Sand hätte verteilt werden sollen, um die über den Winter vom Meer und Wind vertragenen Sandmengen zu ersetzen und Unebenheiten auszugleichen. Derzeit spielen Kinder darauf.