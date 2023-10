Mit der Zeitumstellung am vergangenen Wochenende ist es so weit: Der Herbst ist endgültig da. Zeit, schon ein wenig die Fühler in Richtung Urlaubsplanung für das kommende Jahr auszustrecken. Dafür finden Sie in diesem Newsletter einen ganz persönlichen Tipp: Die mittelalterliche Stadt Šibenik in Dalmatien punktet nicht nur mit romantischen engen Gassen und spektakulärer Architektur, sondern auch mit Natur in naher Umgebung. Ein herrlicher Platz an der Sonne, den ich von Kindheit an regelmäßig aufsuche. Wenn es das Herbstwetter zulässt, kann natürlich auch jetzt noch die ein oder andere Unternehmung im nahen Süden gewagt werden. In diesem Zusammenhang zu empfehlen: ein Besuch in den ursprünglichen Dörfern Friauls. Tipps dafür warten ebenfalls in diesem Newsletter. Viel Spaß bei der Lektüre!

Zwischen Hochsommer und Hochwasser

Autor Stefan Maiwald berichtet für die Kleine Zeitung regelmäßig aus Grado, wo er mit seiner Familie lebt. Dieses Mal schreibt er über die Vorbereitungen für anstehende Hochwasser und Bemühungen, die Saison zu verlängern. 👉 Post aus Grado

Am Strand von Grado © Stefan Maiwald

Karawankentunnel-Ausbau verzögert sich weiter

Der Bau der zweiten Röhre des Tunnels, der Kärnten mit Slowenien verbindet und in der Urlaubszeit regelmäßig zum Nadelöhr wird, verzögert sich auf der slowenischen Seite. Grund sind die schwierigen geologischen Bedingungen. 👉 Bis zum Durchbruch fehlen noch über 700 Meter

Italien verlängert Grenzkontrollen bis 2024

Die Kontrollen an der Grenze zwischen Italien und Slowenien werden wahrscheinlich bis ins nächste Jahr hinein fortgesetzt. Dies sagte der italienische Innenminister Matteo Piantedosi in einer Fragestunde vor dem Parlament in Rom. 👉 Angst vor Terroristen unter den Migranten

Eine vielseitige Stadt, die oft übersehen wird

Versteckt hinter einem engen natürlichen Kanal liegt die mittelalterliche Stadt Šibenik. Neben einer der außergewöhnlichsten Kathedralen Kroatiens findet man hier auf das beste Restaurant des Landes. Aber auch Badegäste kommen garantiert nicht zu kurz. 👉 Zu Besuch in Šibenik

Blick auf Šibenik © Xiascicx

Sechs Dörfer in Friaul wie anno dazumal

Sie liegen gut versteckt in den Karnischen Bergen und sind daher sehr authentisch geblieben. Auf der Suche nach authentischen Dörfern findet man in Friaul teils unbekannte Juwele. Eine Entdeckungs- und Genussreise, die sich vor allem im Herbst lohnt. 👉 Von Ravascletto bis Sauris

Traditionelle Holzhäuser prägen Sauris © Xdragoncellox

­Großes Austrinken auf der Terrazza

Eines der Wahrzeichen von Lignano Sabbiadoro, die „Terrazza a Mare“, wird um 14 Millionen Euro generalsaniert. Bevor das Lokal ausgeräumt wird, begrüßt man im Advent noch Gäste. 👉 Um- und Neubau für 14 Millionen Euro

Die Terrazza a Mare in Lignano wird 2024 generalsaniert © Privat/Lignano Sabbiadoro Gestioni Spa

Wo ein Balkon hoch über der Küste thront

Das Biokovo-Gebirge im Rücken der kroatischen Makarska Riviera birgt einige Schätze. Und einen wenig bekannten Skywalk in über 1200 Metern Seehöhe, von dem aus man einen fantastischen Blick auf die Adria hat. 👉 Streng geheim in Kroatien