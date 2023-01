Mit Schneefall bis in tiefe Lagen gab der Winter zu Beginn der Vorwoche ein kräftiges Lebenszeichen in Kärnten. Bis zu 13.000 Haushalte waren ohne Strom, über 300 Feuerwehreinsätze wurden registriert. Und auch die neue Woche startet mit Schneefall. "Dieser wird kräftig ausfallen und rund 30 Stunden bis Dienstagmittag anhalten", bringt es Konstantin Brandes vom Wetterdienst Ubimet auf den Punkt.

Bereits am Montag setzte in der zweiten Nachthälfte im Gebiet Karnische Alpen bis Koralpe Schneefall ein. "Tagsüber breitet sich der Schneefall dann auf ganz Kärnten und Osttirol aus", sagt Brandes. Der Schwerpunkt der Schneefälle soll aber in Kärnten liegen, vor allem in Unterkärnten, von den Karawanken bis ins Lavanttal. Im Laufe des Tages kann der Schnee in tieferen Lagen unter 500 Metern feuchter ausfallen. "Es sollte aber nicht zu regnen beginnen", sagt der Meteorologe.

Schnee-Hotspot im Osten

Die Mengen werden unterschiedlich ausfallen. Die geringsten Neuschneemengen soll es im Westen geben. In Lienz ist mit 10 bis 15 Zentimeter zu rechnen, in Oberkärnten mit 20 bis 25, vereinzelt mit 30 Zentimeter, zwischen 20 und 30 Zentimeter sollen in Klagenfurt und Villach fallen. Je weiter man nach Osten komme, umso üppiger sollen die Mengen ausfallen. Sind es im Raum Wolfsberg zwischen 30 und 40 Zentimeter, so soll der "absolute Hotspot", wie der Wetterexperte es nennt, mit einem Meter Neuschnee auf der Koralpe liegen. Vom Lavanttal Richtung Obdacher Sattel sind auch stolze 50 bis 80 Zentimeter drinnen.

Da auch der Pack-Abschnitt betroffen sein wird, rüstet sich die Asfinag bereits für den nächsten Einsatz in Sachen Winterdienst. Der Autobahnbetreiber habe "sämtliche Vorbereitungen in den betroffenen Autobahnmeistereien in Kärnten und in der Steiermark getroffen, alle Mitarbeiter sind für den Winterdienst-Einsatz aktiviert", wurde am Sonntag verlautbart. Da auch wieder mit Schneebruch gerechnet werden muss, habe die Asfinag vorsorglich Notstromaggregate zur Tunnelkette Pack transportiert, damit im Fall des Falles der Betrieb der Tunnel aufrechterhalten werden kann. Im Bereich Steinberg wird ein Kettenanlegeplatz für Lkw eingerichtet.

Dienstagvormittag klingen die Schneeschauer ab, die Strömung dreht ab. "Die restliche Woche dürfte trocken verlaufen", prognostiziert der Wetterexperte.