Tausende standen am Sonntag aus der Heimreise aus Kroatien und Italien im Stau. Mit Sommerferien-Beginn ist wieder vermehrt mit Staus zu rechnen. Nadelöhr in Kärnten ist der Karawankentunnel.

Vor dem Karawankentunnel auf der A 11 staut es sich zeitweise bis zu acht Kilometer zurück © Weichselbraun

Sommer, Sonne, Stauzeit. Stundenlang standen am Sonntag tausende Kärntner in Kroatien, Slowenien, Italien und an den Grenzübergängen zu Österreich im Stau. Denn diesmal fiel das Ende das verlängerte Wochenende in Österreich mit dem Ende der Pfingstferien in zahlreichen deutschen Bundesländern, darunter Bayern, zusammen. Mit dem Beginn der Sommerferien Ende dieser Woche in Wien und Niederösterreich, ist der nächste große Urlauberreiseverkehr zu erwarten.