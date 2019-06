Interview"Immer mehr Frauen trauen sich, über Gewalterfahrung zu sprechen"

Facebook

Landesfrauenbeauftragte Martina Gabriel spricht von einem steigenden Bedarf an Beratungen, da immer mehr Opfer von Gewalt ihr Schweigen brechen und Hilfe suchen würden © Markus Traussnig

482 Mal musste die Polizei in Kärnten im Vorjahr eine Wegweisung aussprechen. In rund 95 Prozent handelt es sich bei den Tätern um Männer. In Kärnten gibt es zahlreiche Initiativen, die sich dafür einsetzen, damit häusliche Gewalt eingedämmt wird. Der Verein "Man(n)agement" arbeitet mit ihnen daran, einen Weg in eine gewaltfreie Zukunft zu finden. Für die Opfer, meist Frauen und Kinder, gibt es ein umfangreiches Auffangnetzwerk (siehe auch Kasten unten).