Gefahr Dachlawine Nach Unfall raten Experten: „Nur Profis sollten Dach abschaufeln“

Lawinen können nicht nur für Tourengeher und Skifahrer zur Gefahr werden, wie die Unfälle am Sonntag in Kärnten zeigten. Wir sagen Ihnen, was Sie beachten müssen und wer beim Dach-Abschaufeln helfen kann.