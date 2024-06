Ein 86 Jahre alter Wanderer aus dem Bezirk Feldkirchen überquerte am Dienstag gegen 14.30 Uhr eine mit einem Elektrozaun gesicherte Weide in der Gemeinde Steindorf am Ossiacher See. Plötzlich wurde er von einem Jungstier attackiert und umgeworfen.

Dem Pensionisten gelang es, sich nach dem Angriff selbst in Sicherheit zu bringen und eine Bekannte zu verständigen, die die Rettungskette in Gang setzte. Er wurde mit schweren Verletzungen von der Rettung in das UKH Klagenfurt gebracht.