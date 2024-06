Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es bereits am Freitag zu einem schockierenden Gewaltdelikt auf einem Spielplatz in Feldkirchen. Ein 13-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Gegen 22.10 Uhr schlug ein mit einer Sturmhaube maskierter 14-jähriger Feldkirchner dem ebenfalls aus Feldkirchen stammenden 13-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht und gegen seinen Oberkörper. Außerdem drohte der Maskierte dem Bub ihn umzubringen, wenn er die Polizei verständigen sollte.

Währenddessen forderte ein weiterer Täter, ein 18-jähriger St. Veiter, das verängstigte Opfer zur Herausgabe seines Schmuckes auf. Der eingeschüchterte Jugendliche kam den Anweisungen der Angreifer nach. Daraufhin flüchteten die Täter.

Schwer verletzt

Der verletzte 13-Jährige lief nach der Tat nach Hause, wo er anschließend von der Rettung erstversorgt und mit schweren Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert worden ist. „Er musste im Krankenhaus wegen seiner schweren Verletzungen an Nase und Gesicht operiert werden. Mittlerweile konnte er das Krankenhaus aber wieder verlassen“, sagt Dominik Sternad von der Polizeiinspektion Feldkirchen auf Anfrage der Kleinen Zeitung.

In Justizanstalt eingeliefert

Der gesamte Vorfall wurde von einem Freund des 14-Jährigen mitgefilmt. Die beiden Täter konnten von der Polizei ausgeforscht und festgenommen werden. „Beide waren bisher nicht amtsbekannt. Es lag bisher nichts gegen sie vor“, berichtet Sternad. Laut bisherigen Ermittlungen haben sich Täter und Opfer anscheinend gekannt. „Bei ihrer Einvernahme gaben sie an, dass das Opfer eine gemeinsame Bekannte geohrfeigt hätte. Sie sagten aus, sie wollten ihm eine Lektion erteilen, ihm klar machen, dass man sich nicht so gegenüber einem Mädchen verhält“. Ob diese Aussage der Wahrheit entspricht, konnte die Polizei bisher nicht ermitteln, sagt Sternad.

Der 14-Jährige und der 18-Jährige wurden auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.