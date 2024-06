Weil er einen „Wheelie“ machte, also mit seinem Motorrad auf dem Hinterrad fuhr, machte ein 24-jähriger Wolfsberger am Sonntag die Polizei auf sich aufmerksam. Was dann passierte, schockierte wohl sogar den Beamten.

Mit einem Zivilmotorrad fuhr der Polizist dem 24-Jährigen, der von Griffen kommend in Richtung Enzelsdorf unterwegs war, nach. Dabei beschleunigte der Mann auf eine Geschwindigkeit von 189 Stundenkilometern. „In diesem Bereich der Packer Bundesstraße ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 100 km/h“, informiert die Polizei.

Dem Lenker wurden der Führerschein, der Zulassungsschein und das Kennzeichen vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.