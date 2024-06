Ein 74-jähriger Landwirt war am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in seinem Wald in der Gemeinde Greifenburg mit Forstarbeiten beschäftigt. Beim Fällen eines Baumes verklemmte sich seine Motorsäge. Als er daraufhin versuchte, diese aus der Schnittstelle zu bringen, riss aufgrund der Spannung ein Teil des Baumes und traf den Mann. Dabei erlitt er eine schwere Verletzung.

Der Landwirt konnte dennoch selbständig mit dem Traktor nach Hause fahren, wo seine Frau die Rettung alarmierte. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber C7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.