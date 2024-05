Eine Tragödie hat sich im Sommer des Vorjahres im Bezirk Feldkirchen ereignet. Am 22. Juli 2023 war ein einjähriger Bub in einem unbeobachteten Augenblick in den Familienpool gestürzt. Die Mutter hatte das Kleinkind im Wasser treibend aufgefunden und geborgen, hieß es damals im Polizeibericht. Der Bub musste reanimiert werden und wurde anschließend vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Graz geflogen. Dort kämpften die Ärzte um das Leben des Einjährigen. Leider vergeblich. Der Bub verstarb zwei Tage nach dem Unfall im Spital.