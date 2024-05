Erfolgskomponist Ralph Siegel hatte Tränen in den Augen als er sich auf der Bühne des „Deutschen Theater“ in München bei seinen „Ein bisschen Frieden“-Schauspielern bedankte: „Vor 50 Jahren hat mein Papa hier „Charlys Tante“ aufgeführt. Heute stehe ich hier. Danke, ich knutsche Euch alle“.

Mit Standing Ovations feierte das Publikum die München-Premiere seines Musicals „Ein bisschen Frieden“, in dem Simone Ballack, die Ex-Frau von Fußballikone Michael Ballack, ihr erfolgreiches Schauspieldebüt gab. Rund um seinen Schlagerhit, mit dem Siegel 1982 den „Eurovisions Song Contest“ gewann, strickte der Münchner Erfolgskomponist eine tragische Ost-West Liebesgeschichte als es noch zwei Deutschlands gab. Quasi direkt aus Kärnten angereist applaudierten „Top Gun“ und „Beverly Hills Cop“-Komponist Harold Faltermeyer, seine Birgitt und Schauspielerin Anja Kruse. Die drei hatten zuvor mit Freunden auf Harolds Bauernhof in den Nockbergen eine 14-tägige Fastenkur absolviert und nippten bei der Premierenparty noch immer brav am Mineralwasser.

Eigentlich hätte Schauspielstar Heinz Hoenig neben „Münchner Freiheit“-Leadsänger Tim Wilhelm eine der Hauptrollen spielen sollen. Doch der nicht krankenversicherte Hoenig, dem eine neue Aorta eingesetzt und die Speiseröhre geflickt werden muss, ringt in einer Berliner Klinik um sein Leben. Um die auf fast 150.000 Euro geschätzten Krankenhauskosten überhaupt bezahlen zu können, organisierte Siegel eine Spendenaktion. Mit dem Erfolg von „Ein bisschen Frieden“ steigt auch Hoenigs Krankenkassenkonto.