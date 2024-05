Schauspieler Heinz Hoenig (72) liegt wegen Problemen mit dem Herzen auf der Intensivstation. Für die dringend nötigen Behandlungen soll der Familie allerdings das Geld fehlen, denn Hoenig ist nicht krankenversichert. Auf der Spendenplattform „Go Fund Me“ sammelt Hoenigs Agentur nun Spenden. Zehntausende Euro sind dort bereits zusammengekommen.

Auch viele Prominente helfen der Familie, darunter etwa Schauspieler Til Schweiger. Er soll Hoenig mit 20.000 Euro unterstützen wollen. Das bestätigte der 60-Jährige, der kürzlich selbst mit einer Blutvergiftung im Krankenhaus behandelt werden musste, der „Bild“-Zeitung: „Ja, das stimmt. Ich habe Samstagabend auf einem Geburtstag erst gehört, dass er so krank ist.“ Auch weitere TV-Stars wollen finanzielle Unterstützung leisten. Allen voran Ralph Siegel, 78, von dessen Agentur „Siegelring“ der Spendenaufruf für Hoenig stammt.

Hoenig liegt seit Kurzem auf der Intensivstation eines Berliner Krankenhauses. Das Management des Schauspielers hatte mitgeteilt, es stehe „sehr kritisch“ um den 72-Jährigen, weitere Angaben wurden nicht gemacht. „Die Familie von Herrn Hoenig benötigt in dieser herausfordernden Zeit dringend Ruhe und Privatsphäre“, hatte es geheißen.

Bekannt aus „Das Boot“

Hoenig wurde in Bayern geboren und wuchs in Niedersachsen auf. Mit seiner 34 Jahre jüngeren Frau Annika zog es den Schauspieler vor Jahren nach Blankenburg im Harz in Sachsen-Anhalt. Er wurde vor wenigen Jahren erneut Vater. Das Paar hat zwei kleine Kinder.

Hoenig spielte im 1980er-Jahre-Erfolg „Das Boot“ mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren („Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“, „Der König von St. Pauli“). Zuletzt hatte er im RTL-Dschungelcamp als Kandidat mitgemacht.