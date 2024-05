Jugendliche haben am Samstagabend ein Kriegsrelikt in der Nähe eines Radweges in Klagenfurt gefunden. Der Bereich wurde großräumig gesperrt. „Die Einsatzkräfte warten nun auf den Entminungsdienst“, sagt Polizeisprecherin Kristina Kapellari.

Die zufällig vorbeikommenden Jugendlichen haben sofort die Polizei alarmiert, als sie das Kriegsrelikt im Stadtteil St. Peter entdeckt haben. „Es handelt sich vermutlich um eine Sprengstoffgranate aus dem Zweiten Weltkrieg“, meint Polizeisprecherin Kapellari. „Die jungen Leute haben richtig reagiert und sofort Alarm geschlagen. Es ist wichtig, dass man mit solchen Gegenständen sensibel umgeht.“

Das Kriegsrelikt sei nicht direkt bei Wohnhäusern gefunden worden, sondern zwischen Feldern und einem Radweg, aber auch eine Wohnsiedlung sei in der Nähe.