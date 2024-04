Am Sonntagmorgen lenkte ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach um 5.25 Uhr seien Pkw in einem offensichtlich alkoholisierten Zustand auf der Bleiberger Straße von Bad Bleiberg in Richtung Nötsch. In einer leichten Rechtskurve geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 50-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach.

Auto überschlug sich

Beide Autos kamen im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand, wobei sich der Pkw des 31-jährigen Mannes überschlug und am Dach liegen blieb. Beide Lenker wurden dabei verletzt. Der 31-jährige Unfalllenker wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 und der 50-jährige Unfallbeteiligte mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert.

„Ein mit dem 31-jährigen Mann durchgeführter Alkomatentest ergab eine schwere Alkoholisierung“, heißt es vonseiten der Polizei. Der Test mit dem zweitbeteiligten Lenker verlief negativ. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.