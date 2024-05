Robert Oberlerchner liebt das Bergsteigen. Hohe Ziele schrecken ihn also nicht ab. Das zeigt auch sein außergewöhnlicher Karriereweg: Er ist gelernter Schlosser und hat seine Lehre mit Auszeichnung abgeschlossen. Danach absolvierte er die Ausbildung zum Diplomkrankenpfleger und arbeitete in verschiedenen Kliniken. Mittlerweile ist er 46 Jahre alt und Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in Klagenfurt. Dazwischen liegen vier Kinder, eine Matura im zweiten Bildungsweg und ein Jusstudium, das er berufsbegleitend abgeschlossen hat.