Meerblick statt Gesetzbuch, Hotelservice statt Gerichtssaal. Zahlreiche Kärntner Anwälte tauchen dieses Wochenende am Meer auf! Wie jedes Jahr zieht es wieder mehr als 100 Juristen an die obere Adria, der Großteil davon sind Anwältinnen und Anwälte aus Kärnten. Denn die Kärntner Rechtsanwaltskammer lädt zum traditionellem Insolvenzrechtsseminar ins Grand Hotel Astoria in Grado. Die Fortbildung am Meer hat seit Jahrzehnten Tradition. Was für Sportvereine das Trainingslager, ist für die Rechtsanwältinnen das Seminarwochenende.

„Bereits vor 40 Jahren fand das erste Rechtsseminar im Alpe Adria Raum statt“, heißt es von der Rechtsanwaltskammer. Nachdem Gernot Murko 2006 zum Präsidenten der Rechtsanwaltskammer für Kärnten gewählt wurde und Bernhard Fink Vizepräsident wurde, hat die Kammer die Organisation des Seminars übernommen, mit Unterstützung von Klaus Kraule, dem mittlerweile pensionierten Amtsdirektor des Bezirksgerichtes. Unter den vielen Juristen sind neben Anwältinnen und Anwälten auch Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie Richterinnen und Richter.

Heuer geht es von Freitag bis Sonntag um Themen wie: „Umsatzsteuer in der Insolvenz“ oder „Aussonderung von Buchgeld“. Zahlreiche namhafte Referenten sind vor Ort. Das Fortbildungswochenende findet immer abwechselnd in Grado und Portorož statt. Präsident Gernot Murko sagt: „Die Kärntner Rechtsanwaltskammer ist österreichweit führend bei der Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen. Gerade Insolvenzen und Sanierungen sind grenzüberschreitend, weshalb seit Jahrzehnten Seminare im Alpe-Adria-Raum abgehalten werden. Damit die Kärntner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte als prädestinierte Masseverwalter und Gläubigervertreter effizient für die von ihnen vertretenen Interessen eintreten können.“