Ein 41-Jähriger aus dem Bezirk Klagenfurt lenkte am Samstag gegen 12.30 Uhr seinen Pkw auf der Südautobahn (A2) in Richtung Klagenfurt. Auf Höhe Grafenstein nahm eine Zivilstreife die Verfolgung des Rasers auf. Mit geeichtem Tachometer und Videoanlage wurde eine Geschwindigkeit von 192 km/h gemessen. Erlaubt sind in diesem Bereich 130 km/h. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen – er wird angezeigt.