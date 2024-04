Ein 22-jähriger Slowene fuhr mit seinem Auto am Freitag kurz nach 20 Uhr auf der L133 Loibacher Landesstraße aus Richtung St. Georgen kommend in Richtung Unterort. Weiters fuhren ein 19-jähriger Slowene am Beifahrersitz und eine 19-jährige Frau aus Bosnien am Rücksitz mit.

In einer leichten Rechtskurve kam der Lenker mit dem Pkw wegen überhöhter Geschwindigkeit links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Carport und einen darunter abgestellten Wagen. Der Lenker wurde beim Unfall schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber C11 in Klinikum Klagenfurt geflogen.

Der Beifahrer wurde unbestimmten Grades am rechten Arm und die Frau leicht im Bereich des Rückens verletzt. Beide wurden ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkomatentest verlief positiv. Am Carport und an beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.