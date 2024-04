Samstagabend kam es in Mittersill zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem drei Personen unbekannten Grades verletzt wurden. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein 60-jähriger Kärntner mit seinem Pkw auf der B165 in Fahrtrichtung Hollersbach unterwegs gewesen sein, als er aus noch ungeklärter Ursache mit dem Pkw eines 17-jährigen Einheimischen kollidierte.

Die genauen Unfallumstände stehen derzeit noch nicht fest und sind Teil der laufenden Ermittlungen. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg daher die Sicherstellung beider Unfallfahrzeuge und die Beiziehung eines Unfallsachverständigen an. Die drei Verletzten waren zunächst nicht vernehmungsfähig und wurden nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz, einem Not- und einem Gemeindearzt in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

Schaulustige

Die Feuerwehr Mittersill räumte die Unfallstelle, worauf nach etwa einer Stunde die Sperre der B165 aufgehoben werden konnte. Neben den Ersthelfern versammelten sich auch zahlreiche Schaulustige an der Unfallstelle, die von den Polizeikräften weggewiesen werden mussten.