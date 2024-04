Am Sonntag gegen 19.30 Uhr ereignete sich in Villach im Kreisverkehr vor dem Hauptbahnhof ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 15-jährige Mopedlenkerin fuhr von der Willroiderstraße kommend in den Kreisverkehr, als ein unbekannter Fahrzeuglenker mit einem weißen Pkw von der Bahnhofstraße kommend den Vorrang missachtete und ungebremst in den Kreisverkehr einfuhr.

Die 15-Jährige verlor bei der Vollbremsung die Kontrolle über das Moped und stürzte. Der unbekannte Fahrzeuglenker verließ die Unfallstelle, ohne anzuhalten und beging Fahrerflucht. Das Mädchen wurde unbestimmten Grades verletzt und begab sich selbstständig ins LKH-Villach. Nach der Erstversorgung im LKH erstattete sie Anzeige. Am Moped entstand leichter Sachschaden – der Pkw wurde nicht beschädigt, da es zu keiner Kollision kam.

Die Polizei ersucht Zeugen des Unfalles beziehungsweise den Pkw-Lenker, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Villach unter der Nummer 059133/264444 zu melden. Gefahndet wird nach einem weißen Pkw vermutlich ein SUV mittlerer Größe mit Villacher Kennzeichen.