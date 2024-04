Feuerwehr, Polizei und Rettungshubschrauber rückten am Sonntag gegen 15 Uhr zu einem Mehrparteienwohnhaus in Ferlach aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich in der Wohnung eine Frau und ihr Kind befanden und die beiden - vermutlich durch einen defekten Pelletsofen - eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten.