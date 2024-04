Im Rathaussaal von Kötschach-Mauthen treffen sich am Montag ab 16 Uhr Vertreter der Region, des Landes Kärnten und Italiens zu einem Runden Tisch, um über den aktuellen Stand der Arbeiten nach dem Felssturz am Plöckenpass zu informieren. Der Verein „So viel mehr Kötschach-Mauthen“ lädt zu dieser Veranstaltung, weil seit vier Monaten die Verbindung zwischen Kärnten und Italien unpassierbar ist.

Im Zusammenhang mit den Auswirkungen auf die gesamte Region fordert FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer von der SPÖ-ÖVP-Landesregierung einen „Gailtaler Zukunftsfonds“ für die Gemeinden des Bezirkes Hermagor, der aus den sogenannten „Nassfeld-Millionen“ finanziert werden soll. „Die FPÖ fordert diesen Zukunftsfonds in Höhe von zumindest neun Millionen Euro als Unterstützungspaket für das Gailtal und den Bezirk. Gerade das Gailtal wurde in den letzten zehn Jahren massiv benachteiligt. Es muss daher dringend einen Ausgleich für die enormen wirtschaftlichen Schäden durch diese Plöckenpass-Sperre geben“, so Angerer. Die FPÖ schlage vor, dass zumindest die Mittel aus dem Verkauf der Nassfeldanteile, für die das Land bzw. eine Landesgesellschaft im Jahr 2022 neun Millionen Euro erhalten habe, ins Gailtal und den Bezirk Hermagor fließen und dort verwendet werden, heißt es in einer Aussendung.

Initiative im Landtag

Angerer werde dies am Montag beim „Runden Tisch“ von den Anwesenden wie Landeshauptmann Peter Kaiser und Verkehrsreferent Martin Gruber auch persönlich einfordern. Zudem setzt die FPÖ auch eine entsprechende Initiative im Landtag.