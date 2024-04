Am 6. und 7. April heißt es in der italienischen Region Friaul-Julisch Venetien wieder „Castelli Aperti“: 23 Schlösser und Herrenhäuser, die teilweise der Öffentlichkeit zugänglich sind, aber vor allem solche, die normalerweise privat bleiben, öffnen an diesem Wochenende ihre Tore. Darunter sind bekannte historische Anwesen wie die beiden Schlösser von Strassoldo, das Kastell von Muggia, das elegante Castello di Susans, wo kostümierte Darsteller und Musik aus dem 17. Jahrhundert in die Vergangenheit zurückversetzen, oder die Sammlung der Sonnenuhren in Aiello del Friuli.