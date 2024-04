Der April, der macht, was er will! Und das beweist er auch am Dienstag. In sozialen Netzwerken berichten Kärntner, dass es am Nachmittag im Raum St. Veit gehagelt hat. Groß waren die Körner zum Glück nicht. Laut Paul Rainer, Meteorologe bei Geosphere Austria, ziehen Dienstagnachmittag gewittrige Schauer über Kärnten hinweg. So hat es etwa auch schon im Unteren Gailtal geblitzt. Die Zelle über St. Veit bewegt sich weiter in Richtung Lavanttal. Kleinkörniger Hagel bzw. Graupelschauer sind punktuell möglich. „Die Gewitterzellen reichen bis in fünf Kilometer Höhe hinauf. Dort hat es aktuell minus 27 Grad“, erklärt Rainer.

© klagenfurt_elite

Gegen Abend sollten die gewittrigen Schauer abgezogen sein. Am Mittwoch kann sich in Unterkärnten zunächst noch die Sonne zeigen. In Oberkärnten ist es schon in der Früh bewölkt und es gibt leichten Regen. Am Donnerstag wird es zunehmend trocken und am Freitag dürften die Temperaturen bereits über 20 Grad erreichen. Das Wochenende wird aus derzeitiger Sicht sonnig und warm. Auch der erste Sommertag mit plus 25 Grad kündigt sich an. Verrückter April!