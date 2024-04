In der Nacht zum Karsamstag hatten zwei Jugendliche in Glanegg versucht, ein Osterfeuer in Brand zu setzen. Im Zuge dessen erlitten die beiden Verbrennungen. Am Ostermontag wurden Details zu dem Vorfall bekannt. Die beiden Burschen - es handelt sich um einen 16- sowie um einen 18-Jährigen - wollten wohl den Osterhaufen der Landjugend Glanegg vorzeitig abbrennen. Doch dem war nicht so: „Die beiden waren beim falschen Osterhaufen“, sagt Mario Nemetz, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten. Denn in der Gemeinde hatte auch eine zweite Brauchtumsgruppe einen Osterhaufen aufgestellt.