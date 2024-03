Zwei wichtige Positionen im Lande wurden Dienstag vom Kärntner Regierungskollegium einstimmig bestellt, nachdem es Objektivierungsverfahren gegeben hat. Juristin Corinna Smrecnik, frühere Stadträtin (SPÖ) in Klagenfurt und zuletzt in der Kabeg tätig, wird mit 1. April neue Patientenanwältin. Sie folgt Angelika Schiwek nach, die nach zehn Jahren in dieser Position in die Pension wechselt. Die Kleine Zeitung berichtete bereits vor Wochen, dass die Ex-SPÖ-Stadtpolitikerin in diese neue Funktion kommen soll. Da war bereits Kritik aus Oppositionsreihen zu hören, dass die Kabeg-Funktion in der Personalabteilung lediglich als Zwischenstation für die Patientenanwaltschaft gedacht gewesen sei.

Aus gesundheitlichen Gründen musste sich Isabella Scheiflinger aus ihrer Funktion als Behindertenanwältin des Landes zurückziehen. Zum neuen Anwalt für Menschen mit Behinderung wurde Martin Kahlig bestellt. Der Jurist bringt umfassende Erfahrung für die Funktion mit. Seit 2011 ist er in der Behindertenanwaltschaft tätig, er war Stellvertreter Scheiflingers.