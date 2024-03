Auf der Tauernautobahn (A 10) bei Paternion hat sich Montagvormittag in Fahrtrichtung Salzburg ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Laut derzeitigem Ermittlungsstand fuhr dort ein Sattelschlepper einem Pkw hinten auf. In dem Auto sollen sich zwei Männer befunden haben. Einer überlebte den schweren Unfall nicht, er verstarb noch an der Unfallstelle. Der zweite Insasse erlitt schwere Verletzungen.

Ein Großaufgebot der Einsatzkräfte rückte gegen 8.45 Uhr auf die A 10 aus. Einer der ersten am Unfallort war Thomas Gaggl von der FF Feistritz/Drau. Er übernahm die Einsatzleitung. „Gemeinsam mit einer zufällig anwesenden Ärztin übernahmen wir die Erstversorgung“, schildert Gaggl. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Lkw-Lenker soll einen schweren Schock erlitten haben. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Die Tauernautobahn in Richtung Salzburg war für den gesamten Verkehr zwischen Villach-West und Spittal-Ost gesperrt. Neben der FF Feistritz standen auch die FF Töplitsch und St. Peter bei Spittal im Einsatz. Zwei Rettungshubschrauber, Polizei und Rotes Kreuz waren vor Ort.