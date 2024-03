In der Nacht auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in eine Fischerhütte in St. Paul im Lavanttal ein. Zuerst verschafften sie sich Zugang zum eingezäunten Gelände des Fischerteichs, indem sie den Maschendrahtzaun beschädigten. Danach brachen sie gewaltsam die Holztüre zur Fischerhütte auf. Daraus stahlen sie 20 bis 25 Angelruten, mehrere Ferngläser und ein seltenes Geweih eines Wapiti Hirsches. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.