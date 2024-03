In Heiligenblut geht es seit Ende der Vorwoche Schlag auf Schlag. Wie berichtet wurde den Eigentümern der Bergbahnen von Land und Gemeinde eine neue Investorengruppe, die das kriselnde Skigebiet (der Abgang wird heuer rund 600.000 Euro betragen) um einen symbolischen Euro übernehmen soll, angekündigt. Bei den Großglockner Bergbahnen zeigte man sich enttäuscht, aber dennoch gesprächsbereit. Allerdings nicht mehr mit Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig und Bürgermeister Markus Lackner (beiden ÖVP). „Die Gemeinde Heiligenblut und das Land Kärnten werden laut eigenen Aussagen keinen finanziellen Beitrag zur Rettung der Bergbahnen und des Skigebietes leisten und daher am weiteren Entscheidungsprozess nicht mehr teilnehmen“, wurde via Aussendung mitgeteilt.

Die Interessenten, die von Rechtsanwalt Ferdinand Lanker vertreten werden, hätten nun bis kommenden Montag, 18 Uhr Zeit, um Kontakt aufzunehmen und ihr Interesse auch offiziell zu bekunden. „Um rasch deren Absicht und die Bonität prüfen zu können und um dann sofort in Gespräche eintreten zu können“, heißt es.

Abbau vom Tisch?

Eine unter der Woche noch für möglich gehaltene Schließung samt Abbau der Bergbahnen dürfte vom Tisch sein. „Sollte über einen Verkauf keine Einigung erzielt oder die geordnete Übergabe des Skigebietes Grossglockner nicht gesichert werden können, haben die bisherigen Eigentümer gestern beschlossen, den Betrieb in einer betriebswirtschaftlich vertretbaren Form abzusichern“, schreiben die Großglockner Bergbahnen. Bedeuten würde das, dass der heuer bereits eingeschränkte Liftbetrieb weiter reduziert wird.