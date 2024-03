Nur noch stark eingeschränkt sind die Lifte in der heurigen Skisaison in Heiligenblut am Großglockner gelaufen. Die Zukunft der Bergbahnen ist seit Monaten ungewiss. Die Betreiber konnten aufgrund der seit Jahren abnehmenden Besucherzahlen einen Abbau der Liftanlagen nicht mehr ausschließen. Gespräche zwischen Eigentümern auf der einen und dem Land Kärnten und der Gemeinde Heiligenblut auf der anderen Seite sind gescheitert. Jetzt wird der Druck erhöht. „Eine langfristig tragfähige betriebliche Sanierung und ein umfassender Neustart sind unausweichlich, um das Skigebiet in eine positive Zukunft zu führen. Das bedingt, dass das Skigebiet an neue Eigentümer übergeben werden muss“, haben Tourismusreferent Sebastian Schuschnig und Bürgermeister Martin Lackner (beide ÖVP) die Vertreter bzw. Eigentümer der „Grossglockner Bergbahnen Touristik GmbH“, Markus Schröcksnadel, Peter Schmiedl und Hans Pichler, über ihre Pläne per Mail informiert.