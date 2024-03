Die Saison im Skigebiet Heiligenblut soll noch bis nach Ostern gehen. Einfach war sie nicht. Aus wirtschaftlichen Gründen konnten nicht alle Lifte in Betrieb gehen, ohne öffentliche Zuschüsse könne man die Anlagen nicht mehr betreiben, hieß es von den Großglockner Bergbahnen. Seit vielen Wochen laufen Gespräche über die Zukunft des abgelegenen Skigebiets, das seit Jahren mit rückläufigen Nächtigungszahlen und Tagesgästen kämpft. Diese erreichten am vergangenen Freitag ihren vorläufigen Höhepunkt. Wie bekannt wurde, forderte Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) die aktuellen Betreiber dazu auf, ihre Anlagen um den symbolischen Betrag von einem Euro an eine neue Investorengruppe zu „verkaufen“. Heute, Montag, wurde eine weitere Verhandlungsrunde in der Landesregierung anberaumt.