Am frühen Abend am Dienstag wurde den Einsatzkräften eine massive Ölspur in der Villacher Innenstadt gemeldet. Wie sich herausstellte, verlor ein Bagger aufgrund eines Defektes Hydrauliköl. Durch den einsetzenden leichten Regen wurde das Öl auf beide Fahrspuren und den gesamten Kreuzungsbereich der Italiener Straße mit der Pestalozzistraße verteilt. Die Polizei errichtete eine Straßensperre, die Hauptfeuerwache begann damit, Ölbindemittel aufzutragen. „Durch den raschen Einsatz wurde ein weiteres Ausbreiten sowie eine Umweltgefährdung verhindert, sagt Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache.

Zwei Stunden lang dauerte der Einsatz. Vom städtischen Wirtschaftshof wurde eine Kehrmaschine zum Einsatzort entsandt, um das kontaminierte Bindemittel aufzunehmen und die Fahrbahn zu reinigen.