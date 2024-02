Das Opfer von Betrügern wurde am Dienstag ein 86-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau. Gegen 15 Uhr läuteten zwei Männer bei ihm, sie sollen ausländischer Herkunft gewesen sein. Die beiden gaben sich als Verkäufer aus und boten dem Mann ein Kochtopf- und Besteckset an. Der Kärntner zahlte dafür mehrere tausend Euro - ein völlig überteuerter Preis, so die Polizei. Doch dem nicht genug. Aus einem offenen Tresor stahlen die „Kochtopfverkäufer“ zusätzlich Tausende Euro Bargeld.

„Eine durchgeführte überörtliche Fahndung nach den Tätern verlief bis dato negativ“, teilte die Polizei am Abend mit. Die Männer sollen Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben. Mit welchem Fahrzeug sie unterwegs sind, ist nicht bekannt.