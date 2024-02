Das Skifahren steht bei vielen in den Semesterferien wohl ganz oben auf der To-do-Liste. Und das freut natürlich die heimischen Liftbetreiber. Schon in dieser Woche kursierten in sozialen Netzwerken Videos, die lange Warteschlangen zeigten. „Es war viel los. Wir sind mit der Saison bisher sehr zufrieden“, sagt Fritz Gambs, Geschäftsführer der Turracher Bergbahnen. Im kärntnerisch-steirischen Grenzgebiet freut man sich an diesem Wochenende auf prognostizierten Neuschnee: „Dann ist für die Kärntner Gäste alles frisch angerichtet.“ Auf der Turrach sind alle Lifte in Betrieb. Infos unter www.turracherhoehe.at.

Doch was kann man mit den Kindern abseits der Pisten in den Ferien so alles unternehmen? Die Kleine Zeitung hat eine kleine Auswahl getroffen. Das Eislaufen auf den Kärntner Seen fällt derzeit aufgrund der milden Temperaturen ja leider ins Wasser. Dennoch haben die Eismeister des Landes die Saison noch nicht ganz abgeschrieben. Aktuelle Infos über gesperrte bzw. geöffnete Eisflächen liefert etwa der Eislaufverein Wörthersee unter evw.at.

Therme St. Kathrein in Bad Kleinkirchheim © KK

Schlechtwetterprogramm

Auch in Bad Kleinkirchheim neigt sich die erste Woche der Semesterferien in Österreich nun dem Ende zu. „Mit der Gästeanzahl sind wir sehr zufrieden. Es war sogar ein bisschen mehr los als im Vorjahr“, sagt Sabine Peternell vom Marketing der Bad Kleinkirchheim Bergbahnen. Die Thermen (Römerbad und Kathreintherme) seien auch ein „Schlechtwetterprogramm“. Am Wochenende soll es ja zwischendurch immer wieder regnen bzw. schneien. Apropos Schnee: Gegen eine Portion Neuschnee für die Pisten hätte man in Bad Kleinkirchheim nichts einzuwenden!

Das Landesmuseum © Helmuth Weichselbraun

Winter-Kärnten Card

Bis Anfang April gilt noch die Winter-Kärnten Card. Zahlreiche Ausflugsziele haben auch in der kalten Jahreszeit geöffnet. So bietet sich in den Semesterferien etwa ein Besuch in einem der Museen an. Im Kärntner Landesmuseum in Klagenfurt gibt es viel Spannendes für Kinder zu erkunden. Das Museum hat ganzjährig auch feiertags geöffnet, Montag ist Ruhetag. Ordentlich auspowern können sich die Kleinen in einem der Trampolinparks in Kärnten. Mit der Kärnten Card gibt es sowohl im Jumpdome als auch in der Jumpworld.One zweimal 60 Minuten Sprungzeit gratis (einlösbar an verschiedenen Tagen).

Der Jumpdome © Weichselbraun Helmuth